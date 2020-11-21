Губернатор просит жителей Псковской области не закупать оптом антибиотики в аптеке

Губернатор Михаил Ведерников просит жителей Псковской области не закупать оптом антибиотики в аптеке. Об этом он сказал в очередном видеообращении.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас в аптеках регионе трудно купить противовирусные лекарстве и антибиотики, но такая ситуация характерна не только для Псковской области.

-Друзья, призываю не поддаваться общим настроениям и не закупать оптом все доступные антибиотики в аптеках, - сказал он.

По его словам, во-первых, не стоит заниматься бездумным самолечением, что нанесет только вред здоровью. Кроме того, тем у кого диагноза COVID-19 подтвержден лекарства бесплатно предоставляются.