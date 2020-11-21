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Общество / Здоровье

Губернатор просит жителей Псковской области не закупать оптом антибиотики в аптеке

21 ноября 2020 года, 17:55

Губернатор Михаил Ведерников просит жителей Псковской области не закупать оптом антибиотики в аптеке. Об этом он сказал в очередном видеообращении.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас в аптеках регионе трудно купить противовирусные лекарстве и антибиотики, но такая ситуация характерна не только для Псковской области.

-Друзья, призываю не поддаваться общим настроениям и не закупать оптом все доступные антибиотики в аптеках, - сказал он. 

По его словам, во-первых, не стоит заниматься бездумным самолечением, что нанесет только вред здоровью. Кроме того, тем у кого диагноза COVID-19 подтвержден лекарства бесплатно предоставляются.

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