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Происшествия / ДТП

В Великих Луках женщина на машине врезалась в столб из-за приступа эпилепсии

21 ноября 2020 года, 17:38

В Великих Луках женщина на машине врезалась в столб из-за приступа эпилепсии. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», ДТП произошло на улице Дружбы.

Женщина 1983 года рождения, управляя машиной Тойота Раф, не справилась с управлением и врезалась в столб. Причиной стал приступ эпилепсии.

Вместе с ней в машине находился ребенок. Он сидел на заднем сидении, был пристегнут и не пострадал. Водителя госпитализировали. Прибывший на место аварии муж женщины рассказал, что приступ случился впервые. 


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