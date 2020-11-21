В Великих Луках женщина на машине врезалась в столб из-за приступа эпилепсии. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», ДТП произошло на улице Дружбы.

Женщина 1983 года рождения, управляя машиной Тойота Раф, не справилась с управлением и врезалась в столб. Причиной стал приступ эпилепсии.

Вместе с ней в машине находился ребенок. Он сидел на заднем сидении, был пристегнут и не пострадал. Водителя госпитализировали. Прибывший на место аварии муж женщины рассказал, что приступ случился впервые.