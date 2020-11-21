В Пскове отметили 102 годовщину со дня образования артиллерийского полка Псковского соединения ВДВ. Мероприятия начались с митинга у стелы воинам артиллеристам, сообщает Псковское агентство информации.

Всех причастных с праздником поздравил митинга командир артиллерийского полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Дмитрий Линенко. Добрые слова он сказа в адрес ветеранов и личного состава.

На аллее героев гости праздника почтили память героев минутой молчания, а также возложили цветы к их бюстам.

В связи с такой датой ряд военнослужащих был награжден грамотами и наградами.



