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Общество

В Пскове отметили 102 годовщину со дня образования артиллерийского полка Псковского соединения ВДВ

21 ноября 2020 года, 13:46

В Пскове отметили 102 годовщину со дня образования артиллерийского полка Псковского соединения ВДВ. Мероприятия начались с митинга у стелы воинам артиллеристам, сообщает Псковское агентство информации.

В Пскове отметили 102 годовщину со дня образования артиллерийского полка Псковского соединения ВДВ

Фото Псковского агентства информации

Всех причастных с праздником поздравил митинга командир артиллерийского полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Дмитрий Линенко. Добрые слова он сказа в адрес ветеранов и личного состава.

На аллее героев гости праздника почтили память героев минутой молчания, а также возложили цветы к их бюстам.

В связи с такой датой ряд военнослужащих был награжден грамотами и наградами. 


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