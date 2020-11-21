В Порховском районе в лобовом столкновении двух машин погиб мужчина. Авария произошла 21 ноября, сообщает районная газета «Порховский вестник».

В сторону Дедовчией из Порхова ехала машина Lada Xray. Помимо водителя в ней находились три пассажира, все они ехала на охоту. Вдруг на дорогу выскочило животное, водитель затормозил и машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада 2110».

В результате столкновения, водитель машины «Лада 2110» погиб на месте, его пассажир госпитализирована без создания в больницу. Водитель и пассажиры другой машины тоже пострадали и госпитализированы.