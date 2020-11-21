Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В Порховском районе в лобовом столкновении двух машин погиб мужчина

21 ноября 2020 года, 10:24

В Порховском районе в лобовом столкновении двух машин погиб мужчина. Авария произошла 21 ноября, сообщает районная газета «Порховский вестник».

В сторону Дедовчией из Порхова ехала машина Lada Xray. Помимо водителя в ней находились три пассажира, все они ехала на охоту. Вдруг на дорогу выскочило животное, водитель затормозил и машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада 2110».

В результате столкновения, водитель машины «Лада 2110» погиб на месте, его пассажир госпитализирована без создания в больницу. Водитель и пассажиры другой машины тоже пострадали и госпитализированы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В отделение травматологии Псковской областной больницы коронавирус выявили у восьми человек
Проект бюджета Псковской области -2021 прошёл публичные слушания
На второе место в СЗФО вышла Псковская область по реализации нацпроекта «Культура»
Псковские дальнобойщики будут сдавать тест на коронавирус дважды в месяц
Псковичам рекомендовано отменить командировки
Завершился прием заявок на соискание псковской премии «Народное признание»
Ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области продлены до 6 декабря
Михаил Ведерников: система здравоохранения будет работать в таком режиме минимум год
Изменения в бюджет Пскова единогласно одобрили депутаты гордумы

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района