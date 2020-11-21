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Общество / Здоровье

В отделение травматологии Псковской областной больницы коронавирус выявили у восьми человек

21 ноября 2020 года, 10:05

В отделение травматологии Псковской областной больницы коронавирус выявили у восьми человек. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте, таким образом в регионе новый очаг заболеваемости ковидом.

Среди действующих очагов: Плюсский психоневрологический интернат (44 человека), ГК «Кабош» (9 человек), в ПО «Северные электросети» в Пскове (16 человек), станция скорой помощи в Порховском районе (10 человек) и отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы (22 человека).

За сутки в регионе коронавирус подтвердился у 167 человек, а поправились 143 человека. Новых данных по умершим от инфекции нет. 


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