В отделение травматологии Псковской областной больницы коронавирус выявили у восьми человек. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте, таким образом в регионе новый очаг заболеваемости ковидом.

Среди действующих очагов: Плюсский психоневрологический интернат (44 человека), ГК «Кабош» (9 человек), в ПО «Северные электросети» в Пскове (16 человек), станция скорой помощи в Порховском районе (10 человек) и отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы (22 человека).

За сутки в регионе коронавирус подтвердился у 167 человек, а поправились 143 человека. Новых данных по умершим от инфекции нет.