Проект бюджета Псковской области -2021 прошёл публичные слушания

Проект бюджета Псковской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прошёл 20 ноября публичные слушания. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, общественности документ представила заместитель губернатора области, председатель Комитета по финансам Татьяна Баринова.

Доходы областной казны запланированы в объёме свыше 36 млрд рублей, расходы — порядка 40 млрд рублей, дефицит - 2,6 млрд рублей. Татьяна Баринова отметила, что заявленные параметры являются предварительными и во время двух чтений бюджета в Псковском областном Собрании в него могут быть внесены изменения.

Главный финансовый документ региона сформирован на основе 21 госпрограммы. В частности, 7 млрд рублей заложены на образование, около 5,5 млрд — на здравоохранение, более 5,5 млрд рублей — на социальную политику, свыше 8,6 млрд рублей — на транспортную систему.

На реализацию национальных проектов планируется направить более 6,8 млрд рублей, в том числе около 3,4 млрд рублей на «Безопасные и качественные автомобильные дороги», более 1,6 млрд рублей на «Демографию», свыше 630 млн рублей на «Образование», более 440 млн рублей на «Здравоохранение».

Татьяна Баринова также остановилась на перспективах реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области и ответила на вопросы участников публичных слушаний.