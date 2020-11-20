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Культура

На второе место в СЗФО вышла Псковская область по реализации нацпроекта «Культура»

20 ноября 2020 года, 23:07

Псковская область вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе по реализации национального проекта «Культура». Об этом было объявлено на селекторном совещании под председательством заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой 20 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На данный момент показатель освоения средств в рамках нацпроекта в Псковской области превышает 99%.

На совещании рассматривалась реализация отдельных мероприятий в рамках национального проекта, среди которых строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, поставка автоклубов, создание модельных библиотек, виртуально-концертных залов. Также обсуждались вопросы кассового освоения средств, выполнения целевых показателей, в том числе тех, которые были введены в этом году. 

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