На второе место в СЗФО вышла Псковская область по реализации нацпроекта «Культура»

Псковская область вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе по реализации национального проекта «Культура». Об этом было объявлено на селекторном совещании под председательством заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой 20 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На данный момент показатель освоения средств в рамках нацпроекта в Псковской области превышает 99%.

На совещании рассматривалась реализация отдельных мероприятий в рамках национального проекта, среди которых строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, поставка автоклубов, создание модельных библиотек, виртуально-концертных залов. Также обсуждались вопросы кассового освоения средств, выполнения целевых показателей, в том числе тех, которые были введены в этом году.