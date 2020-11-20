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Общество / Здоровье

Псковские дальнобойщики будут сдавать тест на коронавирус дважды в месяц

20 ноября 2020 года, 20:21

Водителям, занимающимся грузоперевозками на международном сообщении, рекомендовано сдавать тест на коронавирус два раза в месяц. Такое изменение 20 ноября внесено в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавируса.

В документе сказано, что проведение исследований для водителей, работающих по гражданско-правовым договорам, должны обеспечить руководители компаний, в которых они трудоустроены.

В то же время всем остальным работодателям рекомендовано не отправлять сотрудников в командировки за пределы Псковской области и России.

Основная часть ограничительных мер в регионе будет действовать до 6 декабря. Речь идёт, в том числе, о запрете проведения массовых мероприятий и работе заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, о соблюдении масочного и в некоторых случаях перчаточного режимов, социальной дистанции, самоизоляции для граждан старше 65 лет. 

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