Псковичам рекомендовано отменить командировки

В Псковской области работодателям рекомендовано отменить командировки для своих сотрудников. Соответствующее положение прописано в обновлённой версии указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В документе рекомендовано отказаться от командировок за пределы Псковской области и России.

Как было озвучено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, также руководителям органов государственной власти Псковской области и органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений и предприятий предписано обеспечить режим самоизоляции для беременных. Для остальных работодателей эта меря носит рекомендательный характер.

Основные ограничения, введённые из-за коронавируса, продлены до 6 декабря, в том числе и необходимость соблюдения режима самоизоляции для жителей 65-и лет и старше.