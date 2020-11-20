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Общество / Здоровье

Псковичам рекомендовано отменить командировки

20 ноября 2020 года, 20:12

В Псковской области работодателям рекомендовано отменить командировки для своих сотрудников. Соответствующее положение прописано в обновлённой версии указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В документе рекомендовано отказаться от командировок за пределы Псковской области и России.

Как было озвучено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, также руководителям органов государственной власти Псковской области и органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений и предприятий предписано обеспечить режим самоизоляции для беременных. Для остальных работодателей эта меря носит рекомендательный характер.

Основные ограничения, введённые из-за коронавируса, продлены до 6 декабря, в том числе и необходимость соблюдения режима самоизоляции для жителей 65-и лет и старше.

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