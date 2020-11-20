Завершился прием заявок на соискание псковской премии «Народное признание»

Всего поступило порядка 130 заявок. Среди номинированных есть предприятия и организации, некоторые открылись уже давно и успели стать псковской маркой, а кто-то появился на рынке только в этом году и тоже заслуживает уважения. За награду поборются различные концерты, праздники и акции. В текущем году организаторам мероприятий было особенно тяжело, ведь перенести их пришлось в онлайн-формат. Также на премию номинировали героев, певиц, хореографов, спортсменов, врачей, педагогов и многих других, кто проявил себя в 2020 году.

Премия будет присуждаться в 11 номинациях: «Наша марка», «Призвание», «Рекорд», «Инициатива», «Открытие», «Талант», «Лидер», «Защита», «Сервис», «Событие» и «Поступок».

Больше узнать о номинациях можно здесь>>>, а познакомиться с перечнем участников здесь>>>.

Первый тур голосования начнется 23 ноября на сайте Псковского агентства информации. Псковичам предстоит выбрать тройки финалистов в каждой номинации. Именно они пройдут во второй этап.