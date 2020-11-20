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Общество / Здоровье

При негативном сценарии с COVID зимние каникулы у псковских школьников начнутся раньше

20 ноября 2020 года, 16:22

При негативном сценарии с распространением коронавирусной инфекции зимние каникулы в школах начнутся на неделю раньше, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При негативном сценарии с COVID зимние каникулы у псковских школьников начнутся раньше

«Если ситуация до конца года пойдёт по негативному сценарию, то прорабатываем вопрос, чтобы отпустить детей на зимние каникулы на неделю раньше», - сказал глава региона. Он отметил, что рост заболеваемости ожидается после новогодних праздников и весной в период подъёма сезонной заболеваемости.  Губернатор привёл в пример увеличение число заражённых коронавирусом после майских праздников текущего года. 

Михаил Ведерников подчеркнул, что использовать опцию с дополнительными каникулами можно только единожды, чтобы это не отразилось на учебном процессе, поэтому такой вариант будет запасным.

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