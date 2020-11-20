При негативном сценарии с COVID зимние каникулы у псковских школьников начнутся раньше

При негативном сценарии с распространением коронавирусной инфекции зимние каникулы в школах начнутся на неделю раньше, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Если ситуация до конца года пойдёт по негативному сценарию, то прорабатываем вопрос, чтобы отпустить детей на зимние каникулы на неделю раньше», - сказал глава региона. Он отметил, что рост заболеваемости ожидается после новогодних праздников и весной в период подъёма сезонной заболеваемости. Губернатор привёл в пример увеличение число заражённых коронавирусом после майских праздников текущего года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что использовать опцию с дополнительными каникулами можно только единожды, чтобы это не отразилось на учебном процессе, поэтому такой вариант будет запасным.