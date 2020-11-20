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Политика

Изменения в бюджет Пскова единогласно одобрили депутаты гордумы

20 ноября 2020 года, 16:44

Депутаты Псковской городской Думы единогласно проголосовали за изменение в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее решение они приняли на внеочередной 44-й сессии, которая прошла 20 ноября.

Согласно этим изменениям будут увеличены бюджетные ассигнования на капремонт кровли средней общеобразовательной школы №16 (215,3 тыс. рублей), на приобретение мебели для столовой, текущий ремонт и оснащение гардероба в СОШ №13 (98,1 тыс. рублей и 265 тыс. соответственно), на текущий ремонт кровли и ремонт пищеблока в Псковской школе-интернате (482,1 тыс. рублей и 357,9 тыс. соответственно), на замену оконных блоков в СОШ №11 (400 тыс. рублей).

Кроме того, целевые субсидии направят на замену оконных блоков детскому саду №47 (200 тыс. рублей) и ремонт полов веранд детсаду №39 (180 тыс. рублей). Псковская инженерно-лингвистическая гимназия получит 450 тыс. рублей на оснащение детского сада на 140 мест.

Воркаут-площадки установят на целевые субсидии в СОШ №5 (35 тыс. рублей) и СЭЛ №21 (70 тыс. рублей).

300 тыс. рублей будут стоить дополнительные изыскательские работы по устройству скважин на объекте «Строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич».

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