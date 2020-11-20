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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: система здравоохранения будет работать в таком режиме минимум год

20 ноября 2020 года, 17:01

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что система здравоохранения будет работать в таком режиме минимум год. Эти данные глава региона озвучил на оперативном штабе 20 ноября.

По словам Михаила Ведерникова, стратегической задачей в настоящее время является организация эффективного амбулаторного лечения - ему нет альтернативы. Помимо лечения инфицированных региону необходимо сохранить в полном объёме плановую медицинскую помощь.

Прежде всего, для решения этого вопроса нужно наладить работу псковских ПЦР-лабораторий. Они должны проводить исследования на коронавирус по общероссийским стандартам – за 48 часов.

Также важным вопросом является система распределения лекарственных препаратов.  На следующей неделе Псковская область заключит оставшиеся контракты на приобретение препаратов для амбулаторных больных. В связи с этим Михаил Ведерников поручил заранее продумать логистику их доставки в медучреждения.

Кроме того, 30 ноября амбулаторный COVID-центр в Псковской областной инфекционной больнице должен быть полностью готов к первым пациентам.

В заключении губернатор поручил в полном объеме и без задержек оказать поддержку медикам. По его словам, взаимодействие с Фондом социального страхования должно быть на особом контроле: все обязательства по отношению к врачам должны быть исполнены.

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