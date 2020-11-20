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Общество / Здоровье

Коечный фонд Псковской области увеличат еще на 280 мест

20 ноября 2020 года, 16:07

Коечный фонд Псковской области будет увеличен еще на 280 мест, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Количество мест в больницах региона планируется увеличить с 970 коек до 1250. Для этого будут задействованы и отделения районных больниц, и дополнительный корпус в Пскове. Кроме того, в декабре введут в эксплуатацию детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, который рассчитан на 60 пациентов.

В настоящее время загруженность коечного фонда составляет 74%. Эта цифра указана с учетом 40 коек, добавленных 19 ноября. Губернатор подчеркнул, что необходимо поддерживать запас коек в 20% - такую задачу поставил федеральный центр.  

Также Михаил Ведерников отметил, что качество оказания плановой медицинской помощи пострадать не должно. Для этого работа по расширению коечного фонда должна сопровождаться понятной маршрутизацией, а также подробным освещением всей информации.

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