Коечный фонд Псковской области увеличат еще на 280 мест

Коечный фонд Псковской области будет увеличен еще на 280 мест, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Количество мест в больницах региона планируется увеличить с 970 коек до 1250. Для этого будут задействованы и отделения районных больниц, и дополнительный корпус в Пскове. Кроме того, в декабре введут в эксплуатацию детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, который рассчитан на 60 пациентов.

В настоящее время загруженность коечного фонда составляет 74%. Эта цифра указана с учетом 40 коек, добавленных 19 ноября. Губернатор подчеркнул, что необходимо поддерживать запас коек в 20% - такую задачу поставил федеральный центр.

Также Михаил Ведерников отметил, что качество оказания плановой медицинской помощи пострадать не должно. Для этого работа по расширению коечного фонда должна сопровождаться понятной маршрутизацией, а также подробным освещением всей информации.