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Общество / Здоровье

Псковская область закупила первую часть лекарств для обеспечения амбулаторных больных

20 ноября 2020 года, 16:05

Часть препаратов для пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, уже закуплена и началась их выдача больным, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В настоящее время отторгованы и заключены договоры на поставку 8 наименований лекарств. Из них 4 вида препаратов уже выдаются пациентам. Остальные 4 поступят в Псковскую область до конца месяца.

На следующей неделе заключат контракты по остальным позициям перечня необходимых лекарств, в котором значатся 16 позиций. На эти цели из федерального бюджета Псковской области выделили 23,5 млн рублей.

Михаил Ведерников получил проконтролировать сроки приемки лекарств своему первому заместителю Вере Емельяновой.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что речь идёт исключительно о препаратах, которые прописывает и выдаёт лечащий врач больному с диагнозом COVID-19. Нет никакой речи о том, что пациентам компенсируются затраты или закупаются дополнительные препараты, витамины и прочее. Так решил федеральный центр. В противном случае это будет нецелевое расходование средств», - отметил глава региона. 

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