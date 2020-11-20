23 ноября запустят систему информирования о результатах исследований на COVID-19 в Псковской области

С понедельника, 23 ноября, начнет работать новая информационная система стопкоронавирус.псков.рф, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперативном штабе 20 ноября.

Систему информирования населения в Псковской области организовали для увеличения эффективности работы по новому 48-часовому регламенту проведения исследований на коронавирус.

Теперь пациенты смогут получать информацию не только о результатах тестирования, но и на каком этапе находится исследование. Для этого необходимо ввести свои личные данные. Также на следующей неделе наладят СМС-рассылку с результатами тестов на коронавирус.

Предполагается, что комплекс этих мер решит основной объём вопросов населения в сфере тестирования.