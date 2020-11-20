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Общество / Здоровье

Новая ПЦР-лаборатория в Псковской области заработает на следующей неделе

20 ноября 2020 года, 15:55

На следующей неделе заработает новая ПЦР-лаборатория Центра СПИД, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября.

На дооснащение действующих лабораторий регион получил более 5,7 млн рублей. Соответствующие распоряжение подписало Правительство РФ 29 октября. Глава региона отметил, что необходимое оборудование уже поступает в область. Оно позволит увеличить мощность лаборатории Центра СПИД вдвое.

В настоящее время жалобы на задержки результатов тестирования на коронавирус приходят в большом количестве. Часто срок ожидания составляет неделю и более, подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, псковские лаборатории не справляются с федеральными нормативами, согласно которым необходимо проводить 200 исследований на 100 тыс. населения. Эту проблему Михаил Ведерников поручил решить до начала декабря. Ресурсы на эти цели уже определены.

Также регион планирует закупить амплификаторы на 6 млн рублей и тест-системы на 10 млн рублей. Средства на технику выделят из средств, которые Минздрав РФ направил на реализацию противовирусных мероприятий.

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