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Политика

Депутаты псковской гордумы проголосовали за изменение генплана города

20 ноября 2020 года, 14:05

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за изменение генерального плана города, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее решение они приняли на внеочередной 44-й сессии, которая прошла 20 ноября.

Предложение изменить генеральный план Пскова поступило от администрации города. По словам ее главы Александра Братчикова, это необходимо, чтобы в генплане был предусмотрен соответствующий статус ряда земель, которые выделили для строительства исторического парка «Россия - моя история», средней школы на 825 мест на улице Юбилейной и детского сада на улице Коммунальной.

Кроме того, для возведения и запуска в эксплуатацию детской инфекционной больницы нужно поменять категорию земельного участка со «специального назначения» на «строительство медицинских учреждений».

В ходе обсуждения большинство депутатов проголосовали за. 

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