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Спорт

Псковские спортсмены отправились на тренировки сборных России

20 ноября 2020 года, 13:50

Псковские представители различных видов спорта отправились на тренировочные сборы команд России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

К старту зимних соревнований начали готовиться легкоатлеты братья-барьеристы Константин и Филипп Шабановы. Прыгунья Наталья Спиридонова тоже восстанавливается после летнего сезона.

На сборы по легкой атлетике отправилась тренер Екатерина Алексеева из Пскова.

Сборная команда страны по гребле начала тренировку в турецком Даламане. Среди спортсменов есть два псковских гребца — Павел Сорин и Александр Матвеев. После зимнего перерыва команда поборется за лицензии Токио в академической гребле. К развязке предолимпийского цикла на первом сборе ребят подготовит новый тренер — итальянец Джанни Постильоне. Контракт со специалистом заключили до конца Игр в Токио. Следующий сбор гребцы проведут в декабре в Греции.

Псковский тренер Сергей Матвеев в свою очередь отправился на сбор молодежной команды страны по гребле в Грозный.

Псковских боксеров Мухаммада Шехова, Сергея Егорова и Глеба Голика вызвали на тренировочный сбор, который пройдет перед Чемпионатом России по боксу.

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