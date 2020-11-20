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Происшествия / ЧП

В Великих Луках на заводе «ЗЭТО» произошёл пожар

20 ноября 2020 года, 12:39

На территории завода ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках 20 ноября произошёл пожар, сообщает «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках на заводе «ЗЭТО» произошёл пожар

Фото Псковского агентства информации

По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении, уточнили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в 11:07, в 11:37 он был локализован, в 11:55 открытое горение удалось ликвидировать. На месте происшествия работают 20 пожарных и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

Эвакуированных и пострадавших нет.

«Ведутся работы по восстановлению штатного режима работы предприятия» - заявил директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

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