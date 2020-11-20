В Пскове обнаружили подпольное казино

Специалисты получили информацию, что в одной из многоэтажек Завиличья организовано «подпольное казино». В нежилом помещении злоумышленники установили компьютеры с программным обеспечением для игорной деятельности. Они проводили азартные игры на протяжении всего 2020 года.

Полицейские, сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии обыскали помещение и изъяли все игровые терминалы, выручку, а также документы.

В отношении нелегальных бизнесменов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Расследование продолжается.