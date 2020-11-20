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Происшествия / Преступление

В Пскове обнаружили подпольное казино

20 ноября 2020 года, 12:11

В Пскове пресекли деятельность нелегального игорного заведения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Пскове обнаружили подпольное казино

В Пскове обнаружили подпольное казино

В Пскове обнаружили подпольное казино

В Пскове обнаружили подпольное казино

Специалисты получили информацию, что в одной из многоэтажек Завиличья организовано «подпольное казино». В нежилом помещении злоумышленники установили компьютеры с программным обеспечением для игорной деятельности. Они проводили азартные игры на протяжении всего 2020 года.

Полицейские, сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии обыскали помещение и изъяли все игровые терминалы, выручку, а также документы.

В отношении нелегальных бизнесменов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Расследование продолжается. 

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