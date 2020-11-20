20 ноября завершается прием заявок на соискание премии Псковской области «Народное признание»

В 2020 году награда будет присуждаться в 11 номинациях: «Наша марка», «Призвание», «Рекорд», «Инициатива», «Открытие», «Талант», «Лидер», «Защита», «Сервис», «Событие» и «Поступок».

Всего в текущем году номинированы уже 100 претендентов. Традиционно самыми многочисленными номинациями стали «Призвание», «Инициатива» и «Талант». В каждую пришли 20 и более заявок.

Подать заявку еще можно. Для этого необходимо скачать бланк, заполнить и вместе с фотографией номинанта отправить на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru.

Узнать о премии и номинациях больше можно здесь>>>, а познакомиться с перечнем участников здесь>>>.

Первый тур голосования стартует на сайте Псковского агентства информации 23 ноября. Во второй этап пройдут только тройки финалистов в каждой номинации.