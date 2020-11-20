Ввод новых ограничений из-за коронавируса пока не планируется в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ввод дополнительных ограничений в регионе пока не планируется. Об этом он сказал в ходе заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО под председательством полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«В целом ситуация непростая, но введение дополнительных ограничений в настоящий момент мы не планируем. По всем основным позициям потребности Псковской области закрыты благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул глава региона.

Участники обсудили организацию работы по развертыванию дополнительного коечного фонда, проведение профилактических мероприятий согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также обеспечение региона лекарственными препаратами.

Особое внимание Александр Гуцан поручил уделить тестированию населения и срокам выполнения лабораторных исследований. Полпред рекомендовал усилить контроль за лечением больных коронавирусом амбулаторно. Кроме того, он отметил необходимость оказывать медицинскую помощь и пациентам с другими болезнями.