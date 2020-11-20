Ввод новых ограничений из-за коронавируса пока не планируется в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ввод дополнительных ограничений в регионе пока не планируется. Об этом он сказал в ходе заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО под председательством полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«В целом ситуация непростая, но введение дополнительных ограничений в настоящий момент мы не планируем. По всем основным позициям потребности Псковской области закрыты благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул глава региона.
Участники обсудили организацию работы по развертыванию дополнительного коечного фонда, проведение профилактических мероприятий согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также обеспечение региона лекарственными препаратами.
Особое внимание Александр Гуцан поручил уделить тестированию населения и срокам выполнения лабораторных исследований. Полпред рекомендовал усилить контроль за лечением больных коронавирусом амбулаторно. Кроме того, он отметил необходимость оказывать медицинскую помощь и пациентам с другими болезнями.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников в свою очередь рассказал о мерах усиления системы здравоохранения Псковской области и об эпидемиологической ситуации. Для ковидбольных в регионе создаются дополнительные койки. Также ведется работа по организации амбулаторного COVID-центра в Псковской областной инфекционной больнице. Скоро запустится информационная система оповещения граждан об итогах тестирования. Вакцинация по борьбе с коронавирусом и сезонными инфекциями продолжается. А ПЦР-лаборатории увеличили мощности благодаря появлению дополнительного оборудования в Центр СПИД.
В настоящее время закупаются препараты для амбулаторного лечения инфицированных коронавирусом. Ранее на эти цели из резервного фонда Правительства Псковской области выделили более 23 млн рублей. Новую технику первой необходимости регион закупит на 100 млн рублей, выделенных распоряжением Правительства РФ на основные мероприятия по борьбе с коронавирусом. Планируется приобрести санитарные автомобили, пульсометры и морозильники для медучреждений, амплификаторы для лаборатории Центра СПИД и тест-системы, а также средства индивидуальной защиты.