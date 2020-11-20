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Общество / Образование

Дизайнер из Москвы дает уроки английского псковским заключенным

20 ноября 2020 года, 10:20

Дизайнер из Москвы Роман Морозов организовал занятия английским языком в колонии строгого режима в Серёдке Псковского района, сообщает Псковское агентство информации.

Дизайнер из Москвы дает уроки английского псковским заключенным

Дизайнер из Москвы дает уроки английского псковским заключенным

Роман Морозов и сам является осужденным. Его посадили в тюрьму на 10 лет за распространение наркотиков. Чтобы не забыть свои навыки и как-то скрасить времяпровождение он открыл для псковских заключённых кружок, где самостоятельно преподает раз в неделю по одному часу.

Желающих разбили на две группы: новички и те, кто уже сталкивался с иностранным ранее. «Народ ходит с удовольствием», - поделился Роман Морозов и добавил, что эти уроки считаются достойным занятием.

«Если хотя бы получилось заинтересовать этим, чтобы человек потом продолжил учиться на свободе, уделял хотя бы 5-10 минут в сутки, это дорогого стоит», - отметил преподаватель английского. 

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