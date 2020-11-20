Вспышки коронавируса на заводах в Великих Луках исключили из списка очагов

Вспышки коронавируса на заводах «Микрон» и «ЗЭТО» в Великих Луках исключили из очагов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что заболевшие работали в разных цехах. Заразились же они в семьях или от неустановленных источников.

На предприятиях COVID-19 заболели по 8 сотрудников.

На сегодняшний день в регионе остаются активными 5 очагов: на предприятии группы компаний «Кабош» в Великих Луках, в ПО Северные электросети в Пскове, Плюсском психоневрологическом интернате, на Порховском посту станции скорой медицинской помощи и в отделении общей хирургии в Псковской областной клинической больнице.

За минувшие сутки в очагах не выявлено новых случаев заболевания COVID-19.