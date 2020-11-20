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Общество / Здоровье

169 человек заразились коронавирусом в Псковской области 19 ноября

20 ноября 2020 года, 09:31

169 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 19 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня выявлено 123 новых случая силами здравоохранения и еще 46 коммерческими клиниками», - подчеркнул он. Всего 19 ноября провели 1 тыс. 318 тестов на коронавирус. Общее число исследований достигло 150 тыс. 647.

169 человек заразились коронавирусом в Псковской области 19 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 10 тыс. 699 случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных выявили в Пскове (всего 3 тыс. 951) - 85 человек. На втором месте по заболеваемости находятся Великие Луки (всего 2 тыс. 236). Там коронавирус диагностировали у 27 человек за сутки.

12 инфицированных выявили в Псковском районе (всего 812), а в Печорском (всего 182) и Островском (всего 640) – по 8. Пять заболевших обнаружили в Стругокрасненском (всего 81) районе, по 4 – в Палкинском (всего 135) и Гдовском (всего 126) районах. У трёх человек диагноз подтвердился в Пыталовском (всего 68) районе. По два человека заразились в Великолукском (всего 345), Новосокольническом (всего 197) и Усвятском (всего 51) районах. По одному инфицированному диагностировали в Невельском (всего 333), Опочецком (всего 244), Дновском (всего 124), Себежском (всего 82), Пушкиногорском (всего 70), Локнянском (всего 59) и Новоржевском (всего 53) районах.

5 тыс. 650 человека поправились от коронавируса с начала пандемии. В частности, за минувшие сутки выздоровели 188 человек. «Количество выздоровевших снова превысило число заболевших», - отметил Михаил Ведерников.

Число умерших от этого заболевания без изменений - 72 человека.

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