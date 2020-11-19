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Общество / Здоровье

Минимум 96 исследований на коронавирус в день проводит один сотрудник псковского центра СПИД

19 ноября 2020 года, 22:45
Минимум 96 исследований на коронавирус в день проводит один сотрудник псковского центра СПИД. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва.

Она отметила, что с начала апреля сотрудники центра работают без выходных. Рабочий день сотрудника составляет 12 часов. Один сотрудник в день проводит минимум 96 исследований. А всего таких сотрудников четыре. В сравнение с весной и летом объем их работы возрос в 12,5 раз.

«Мы думаем, что к Новому году наш режим работы не изменится и к февралю он тоже не изменится. Новый год, мы, конечно, будем отмечать здесь», – отметила она.

Отметим, что с начала распространения заболевания в регионе было проведено 149 329 тестов на коронавирус.

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