Пересмотреть систему страхования гражданской ответственности туроператоров просят депутаты Северо-Запада. Обращение с предложением изменить систему финансовых гарантий направит в адрес председателя российского правительства Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. Коллегиальное решение принято в ходе 58-й конференции ПАСЗР, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По словам председателя профильного комитета ПАСЗР, вице-спикера областного Собрания депутатов Виктора Остренко, обращение было инициировано постоянным комитетом по культурной политике и туризму, и продиктовано сложностью ситуации, в которой оказались турфирмы.

«Деятельность туроператоров въездного и выездного туризма практически приостановлена, но от страхования гражданской ответственности они не освобождаются», - отметил он.

По словам парламентария, система финансовых гарантий туроператорской деятельности показала свою несостоятельность как для туристов, так и для туроператоров. Результатом введения института финансовых гарантий стало исчезновение в приграничных регионах Северо-Запада туроператоров по выездному туризму – в обращении к премьер-министру приводятся данные по Псковской области: из 12 туроператоров по выездному туризму осталось два.

Чтобы поддержать туристскую отрасль, депутаты Северо-Запада просят правительство рассмотреть возможность страхования каждого тура в отдельности, а также разделить выездной туризм по категориям «выездной автобусный туризм» и «выездной авиатуризм». Ещё одной действенной мерой может стать выделение в отдельную категорию операторов, специализирующихся на предоставлении услуг выездного туризма для жителей одного региона, как имеющих меньшие объёмы оказываемых услуг и степень риска.