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Общество / Здоровье

Результаты тестов на коронавирус в Псковской области будут рассылать в мессенджеры

19 ноября 2020 года, 17:56

В мессенджерах WhatsApp или Viber будут информировать жителей Псковской области о положительных тестах на коронавирус. Об этом рассказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачева в эфире проекта ПАИ-live 19 ноября.

По её словам, к работе по информированию населения будут привлечены студенты. «Количество оговорено, работать они будут в ночи, после 21:00», - подчеркнула Ираида Сивачева. Она отметила, что ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина одобрила идею, поскольку студенты быстро схватывают, особенно всё, что касается информационных систем.

В Центре уже работают четыре студента. «Они уже помогают в части оформления исследований, которые отправляли в коммерческих лабораторий», - отметила гостья эфира. Еще трое ждут получение допуска для работы.

Студенты будут отправлять результаты тестов на коронавирус в электронном виде в лечебные учреждения, а также непосредственно пациентам. Получить результаты анализов прямо из лаборатории смогут те, кто указал свой номер телефона. По словам Ираиды Сивачевой, основная часть указывает телефон, но при этом только 80% дают правильный номер.

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