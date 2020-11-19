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Общество

Мемориальную доску в память о Александре Лебедеве открыли на здании тубдиспансера в Великих Луках

19 ноября 2020 года, 17:29

Мемориальную доску в память о главном враче великолукского противотуберкулезного диспансера и участнике Великой Отечественной войны Александре Лебедеве открыли на фасаде здания диспансера 19 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Мемориальную доску в память о Александре Лебедеве открыли на здании тубдиспансера в Великих Луках

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Памятную доску повесили в честь столетия великолукской противотуберкулезной службы. На торжественном мероприятии присутствовали родственники врача, сотрудники медицинского учреждения и администрации Псковской области. Право открыть мемориальную доску досталось детям Заслуженного врача РСФСР, которые поблагодарили присутствующих за сохранение памяти об их отце.

Александр Лебедев ушел на фронт в 17 лет. За участие в Великой Отечественной войне его наградили орденами и медалями. После войны Лебедев окончил Военно-морскую медицинскую академию и служил на Тихоокеанском флоте. В 1961 году он возглавил Великолукский противотуберкулезный диспансер. На протяжении 25 лет он руководил диспансером. Под его началом было построено новое здание, открыта бактериологическая лаборатория, внедрены новые методы диагностики и лечения туберкулеза.

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