«Народное признание»: Псковичи, вкладывающие душу в свою работу, могут претендовать на награду в номинации «Призвание»

Псковичи, которые достигли высот на профессиональном поприще, могут стать претендентами на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». По словам организаторов премии, эта номинация введена для тех, кто выполняет свою работу с душой.

Награда в ней присуждается с 2015 года. Ранее победителями становились: создатель первого в регионе приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко, зоозащитная организация «Шанс», главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово» Женя Дудченко, мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович, экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев.

В настоящее время на премию в номинации «Призвание» выдвинуты уже порядка 20 человек. Среди них есть врачи, педагоги, общественники, спортсмены. Заявки пришли не только из Пскова, но из районов области: Печорского, Новосокольнического, Гдовского, Опочецкого, Великолукского, Пустошкинского, Невельского, Пыталовского, Порховского.

Приём заявок на соискание в премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.