Более миллиарда рублей получит Псков на ремонт дорог в 2021 году

1 млрд 78,5 млн рублей получит Псков на ремонт дорог в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Средства на ремонт улично-дорожной сети направят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального Дорожного фонда. Всего в следующем году планируется провести ремонт и капитальный ремонт более 20 объектов.

По «дорожному» нацпроекту приведут в нормативное состояние более 4 км дорог на 6 объектах. 2 км сделают на улице Чудской от моста Александра Невского до улицы Ижорского батальона. Также приведут в порядок 672 метров участка на улице Инженерной (от перекрестка с Индустриальной до Алтаева). В план пошли Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади (630 метров), Октябрьская площадь (103 метра), площадь Ленина (155 метров) и улица Бастионная (562 метра). Лимиты на реализацию нацпроекта в Пскове в 2021 году составляют 319,2 млн рублей. На субсидии из областного бюджета будет осуществляться содержание (около 300 млн рублей), ремонт улично-дорожной сети и дворовых проездов (100 млн рублей). Общая сумма составит 759,3 млн рублей. Таким образом, в 2021 году планируется отремонтировать следующие объекты: улица Максима Горького (от Рижского проспекта до Коммунальной), улица Окраинная (от Сосновой до Ранней), улица Звездная (от Инженерной до Труда), Крестовское шоссе (от улицы Германа до федеральной трассы Р-23), улица Сосновая (от Яна Райниса до Окраинной), улица 128-й Стрелковой дивизии (от площади Героев-Десантников до дома №36), улица Спортивная, площадь Победы, улица Алтаева, улица Новоселов, улица Чехова, улица Ипподромная, тротуары по улице Советской Армии, мост через реку Милевка. На реконструкцию улицы Кузбасской дивизии выделили 60 млн рублей.