Более миллиарда рублей получит Псков на ремонт дорог в 2021 году

1 млрд 78,5 млн рублей получит Псков на ремонт дорог в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Средства на ремонт улично-дорожной сети направят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального Дорожного фонда.
Всего в следующем году планируется провести ремонт и капитальный ремонт более 20 объектов.
По «дорожному» нацпроекту приведут в нормативное состояние более 4 км дорог на 6 объектах. 2 км сделают на улице Чудской от моста Александра Невского до улицы Ижорского батальона. Также приведут в порядок 672 метров участка на улице Инженерной (от перекрестка с Индустриальной до Алтаева). В план пошли Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади (630 метров), Октябрьская площадь (103 метра), площадь Ленина (155 метров) и улица Бастионная (562 метра). Лимиты на реализацию нацпроекта в Пскове в 2021 году составляют 319,2 млн рублей.
На субсидии из областного бюджета будет осуществляться содержание (около 300 млн рублей), ремонт улично-дорожной сети и дворовых проездов (100 млн рублей). Общая сумма составит 759,3 млн рублей.
Таким образом, в 2021 году планируется отремонтировать следующие объекты: улица Максима Горького (от Рижского проспекта до Коммунальной), улица Окраинная (от Сосновой до Ранней), улица Звездная (от Инженерной до Труда), Крестовское шоссе (от улицы Германа до федеральной трассы Р-23), улица Сосновая (от Яна Райниса до Окраинной), улица 128-й Стрелковой дивизии (от площади Героев-Десантников до дома №36), улица Спортивная, площадь Победы, улица Алтаева, улица Новоселов, улица Чехова, улица Ипподромная, тротуары по улице Советской Армии, мост через реку Милевка. На реконструкцию улицы Кузбасской дивизии выделили 60 млн рублей.
На 2022-2023 годы запланирован капремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Бутырской и Красноармейской набережной. В следующем году по этим объектам будет разработана проектная документация.
В текущем году на ремонт дорог муниципалитет получил около 1 млрд 190 млн рублей. На эти средства приводят в порядок более 25 км дорог, а также обустраиваются дворовые проезды и тротуары. На реализацию нацпроекта из областного и федерального бюджетов было направлено около 495 млн рублей, субсидии на дорожную деятельность составили более 695 млн рублей.