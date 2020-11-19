Михаил Ведерников поздравил с 30-летием региональное отделение Союза женщин России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Союз женщин России с 30-летием организации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Союз женщин России с 30-летием организации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
«Спасибо вам за работу. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, видим вашу активность в Пскове и районах», — отметил глава региона на рабочей встрече с руководителем Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России» Натальей Никифоровой 19 ноября. Он вручил Наталье Никифоровой благодарственное письмо президента Российской Федерации, а также передал благодарственные письма администрации региона активистам организации.
В свою очередь руководитель организации поблагодарила региональные власти за содействие в работе по разным направлениям: в сферах образования, культуры, здравоохранения, демографии и экологии.
Кроме того, стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию. «В сложившихся эпидемиологических условиях работа организации продолжилась в онлайн-режиме. Лишь некоторые мероприятия проводятся очно с учетом противовирусных требований», — рассказала Наталья Никифорова и добавила, что активисты организации ведут разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. В частности, они организовали несколько акций в поддержку врачей covid-центров Пскова и Великих Лук.
Наталья Никифорова поделилась, что в 2020 году много мероприятий прошли в рамках Года памяти и славы. Например, по случаю 110-летия со дня рождения первого председателя Совета женщин в Советском Союзе Валентины Гризодубовой в Пскове и Гдовском районе высадили три аллеи.
Также прошли патриотические акции, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Члены организации рассказывали молодежи о женщинах-героях и восстанавливали памятники защитникам Родины.
По словам Натальи Никифоровой, организация акцентирует внимание на поддержку женщин и их инициатив в муниципалитетах. «В каждом районе своя специфика, например, в Гдовском — наши активистки участвуют в расчистке берега Чудского озера», — отметила она. Адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, также оказывается.
Союз женщин России — всероссийская общественно-государственная организация, которую основали в 1990 году, для повышения статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также для защиты их интересов.
В настоящее время в Псковской области функционирует 13 муниципальных отделений организации. Последнее из них открыто в октябре текущего года в Пустошке.
Членами регионального Союза женщин России являются свыше 330 человек.