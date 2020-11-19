Михаил Ведерников поздравил с 30-летием региональное отделение Союза женщин России

«Спасибо вам за работу. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, видим вашу активность в Пскове и районах», — отметил глава региона на рабочей встрече с руководителем Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России» Натальей Никифоровой 19 ноября. Он вручил Наталье Никифоровой благодарственное письмо президента Российской Федерации, а также передал благодарственные письма администрации региона активистам организации.

В свою очередь руководитель организации поблагодарила региональные власти за содействие в работе по разным направлениям: в сферах образования, культуры, здравоохранения, демографии и экологии.

Кроме того, стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию. «В сложившихся эпидемиологических условиях работа организации продолжилась в онлайн-режиме. Лишь некоторые мероприятия проводятся очно с учетом противовирусных требований», — рассказала Наталья Никифорова и добавила, что активисты организации ведут разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. В частности, они организовали несколько акций в поддержку врачей covid-центров Пскова и Великих Лук.