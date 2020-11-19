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Общество

В 2021 году отремонтируют стругокрасненский районный Дом культуры

19 ноября 2020 года, 13:29

В 2021 году планируется отремонтировать Дом культуры в Стругокрасненском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. С просьбой оказать содействие в проведении ремонта к главе региона Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница во время личного приема, который провёл губернатор 19 ноября.

Ремонтные работы проведут по нацпроекту «Культура». Соответствующую заявку от региона уже подтвердили и одобрили в Минкульте России.

В ходе ремонта заменят кровлю и санузлы, а также обновят танцевальный и хореографический залы. На эти цели планируется направить порядка 9,5 млн рублей. «Стругокрасненский районный дом культуры является востребованным у населения муниципалитета. Это настоящая точка притяжения для граждан. Проведенный ремонт позволит использовать это учреждение культуры максимально полно», — отметил Михаил Ведерников.

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