Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Возобновится автобусное сообщение по маршруту «Псков — Гдов — Санкт-Петербург»

19 ноября 2020 года, 12:42

Возобновится автобусное сообщение по маршруту «Псков — Гдов — Санкт-Петербург». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, вопрос о транспортном сообщении был рассмотрен  в ходе личного приема граждан, который провёл глава региона Михаил Ведерников 19 ноября.

 По вопросу возобновления межрегионального маршрута поступили сразу несколько обращений. Вопрос был решен положительно. Работать на маршруте между Псковом и Петербургом будет частный перевозчик.

Также было принято решение о продлении движения псковского рейсового автобуса №9 «Вокзал — Белый Мох». Теперь он будет курсировать до улицы Лужской. Пассажирские автобусы по обновлённому маршруту запустят после завершения дорожного ремонта.

Остановочный павильон там планируется установить в следующем году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После шоу Юрия Дудя у порховского силача Дениса Ефимова в разы выросло число подписчиков
В 2021 году отремонтируют стругокрасненский районный Дом культуры
Более 60 опор освещения появится у деревни Ершово на трассе Псков - Гдов
Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков
343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области 18 ноября
В Псковской области снова усиливается ветер
Историческое здание Невельской межрайонной больницы реконструируют в течение трех лет
Пожарные ликвидировали задымление в деревне Подоклинье Порховского района
Инфляция по продовольственным товарам в Псковской области ниже среднероссийской

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий