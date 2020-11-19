Возобновится автобусное сообщение по маршруту «Псков — Гдов — Санкт-Петербург». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, вопрос о транспортном сообщении был рассмотрен в ходе личного приема граждан, который провёл глава региона Михаил Ведерников 19 ноября.

По вопросу возобновления межрегионального маршрута поступили сразу несколько обращений. Вопрос был решен положительно. Работать на маршруте между Псковом и Петербургом будет частный перевозчик.

Также было принято решение о продлении движения псковского рейсового автобуса №9 «Вокзал — Белый Мох». Теперь он будет курсировать до улицы Лужской. Пассажирские автобусы по обновлённому маршруту запустят после завершения дорожного ремонта.

Остановочный павильон там планируется установить в следующем году.