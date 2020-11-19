Более 60 опор освещения появится у деревни Ершово на трассе Псков - Гдов

Более 60 опор уличного освещения планируется установить на трассе Псков - Гдов возле деревни Ершово Псковского района, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личном приеме граждан, который прошел 19 ноября в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Жительница деревни Ершово Псковского района пожаловалась на плохое освещение участка автомобильной дороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье». Заявительница отметила, что в зимнее время местные жители вынуждены ходить на работу, в школу, детский сад вдоль автодороги с напряженным движением. «Деревня протяженная, но нет ни одного фонаря. Это очень опасно», — подчеркнула она.

«Ситуация, действительно, серьезная, но характерная для многих населенных пунктов региона», — сказал губернатор. Проектная документация по устройству системы искусственного освещения на участке протяженностью свыше 1,3 км уже разработана.

«Сроки реализации проекта должны быть сокращены. К началу осени, когда начинает темнеть раньше, система наружного освещения должна быть установлена», — заметил глава региона и поручил не затягивать с проведением конкурса на выбор подрядной организации.

Еще один вопрос сферы дорожного хозяйства поступил от жительницы Псковского района. Она попросила посодействовать в обустройстве подъездов и парковочной зоны к новому детскому саду, который возводится в деревне Неелово - 2 Псковского района. На что Михаил Ведерников ответил, что поручение организовать второй подъезд к дошкольному учреждению он уже дал. Об этом его попросили местные жители на одном из рабочих выездов. Заместитель губернатора Василий Осипов рассказал, что на данный момент уже обустроено одно парковочное пространство на 19 мест. Кроме того, ведется строительство пешеходной дорожки и еще одной парковочной площадки.

По словам Василия Осипова, в следующем году планируется провести ремонт участка улицы Радужной. Это позволит организовать альтернативный подъезд к дошкольному учреждению, а также обустроить большую парковку. Глава региона поручил завершить первую очередь работ до конца текущего года, а ко второй приступить, когда позволят погодные условия.