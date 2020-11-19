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Происшествия / Преступление

Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков

19 ноября 2020 года, 10:56

Уроженцы Тверской области задержаны в Пскове за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фигуранты занимались распространением запрещенных веществ в составе организованной группы на территории Псковской и Тверской областей. По версии следствия, незаконные «предприниматели» фасовали и распространяли запрещённые вещества через «тайники-закладки» в Пскове, а также размещали крупные партии для последующего сбыта другими лицами на территории нескольких соседних областей.

При задержании у одного из обвиняемых нашли и изъяли 13 свертков, обмотанных изоляционной лентой, и 2 пакетика с порошкообразным веществом. Результаты исследования показали, что у 32-летнего мужчины было с собой 13,5 грамма наркотиков синтетического происхождения. При обыске в квартире у злоумышленника также нашли порошкообразное вещество, электронные весы и упаковочный материал для фасовки. Согласно исследованию там обнаружили те же наркотики массой 882,5 грамма.

Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Вторая задержанная – 25-летняя девушка. Она имела при себе 6 пакетиков с порошкообразным веществом. Лабораторное исследование доказало, что в изъятых свертках был наркотик синтетического происхождения общей массой 49,55 грамма. Дома у подозреваемой нашли еще 2 пакетика с порошкообразным веществом общей массой 9,63 грамма, электронные весы и упаковочный материал для фасовки наркотических средств.

На момент задержания пара оборудовала около 40 тайников с наркотиками в Пскове.

Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В отношении молодых людей завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), частями 4 и 5 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ. Санкции статьи 228.1 предусматривают лишения свободы на срок до 20 лет.

Расследование продолжается.

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