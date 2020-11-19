Уроженцев Тверской области задержали в Пскове за сбыт наркотиков

Уроженцы Тверской области задержаны в Пскове за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фигуранты занимались распространением запрещенных веществ в составе организованной группы на территории Псковской и Тверской областей. По версии следствия, незаконные «предприниматели» фасовали и распространяли запрещённые вещества через «тайники-закладки» в Пскове, а также размещали крупные партии для последующего сбыта другими лицами на территории нескольких соседних областей.

При задержании у одного из обвиняемых нашли и изъяли 13 свертков, обмотанных изоляционной лентой, и 2 пакетика с порошкообразным веществом. Результаты исследования показали, что у 32-летнего мужчины было с собой 13,5 грамма наркотиков синтетического происхождения. При обыске в квартире у злоумышленника также нашли порошкообразное вещество, электронные весы и упаковочный материал для фасовки. Согласно исследованию там обнаружили те же наркотики массой 882,5 грамма.