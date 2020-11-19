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Общество / Здоровье

343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области 18 ноября

19 ноября 2020 года, 09:43

343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки 18 ноября, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число выздоровевших составило 5 тыс. 462 человека.

За сутки заболели COVID-19 163 человека. «Число новых случаев за сегодня сложилось из 150 выявленных ковидбольных госучреждениями и +13 коммерческими клиниками», - подчеркнул губернатор.

343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области 18 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Общее количество инфицированных COVID-19 составляет 10 тыс. 530 человек. В Пскове (всего 3 тыс. 866) коронавирусом заболели 63 человека, а в Великих Луках (всего 2 тыс. 209) — 49. 13 заражённых выявили в Островском районе (всего 632) и 12 — в Порховском (всего 261). 

По четыре инфицированных диагностировали в Псковском (всего 800), Невельском (всего 261) и Куньинском (всего 85) районах, по три — в Палкинском (всего 131) и Локнянском (всего 58) районах. По 2 человека заразились в Великолукском (всего 343) и Бежаницком (всего 130) районах. По одному заболевшему добавилось в Дновском (всего 123), Пушкиногорском (всего 69), Пыталовском (всего 65) и Пустошкинском (всего 57) районах.

18 ноября провели 1 тыс. 443 исследования. Всего тестирование на коронавирус прошли 149 тыс. 329 пациентов.

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