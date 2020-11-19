343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области 18 ноября

343 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки 18 ноября, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число выздоровевших составило 5 тыс. 462 человека.

За сутки заболели COVID-19 163 человека. «Число новых случаев за сегодня сложилось из 150 выявленных ковидбольных госучреждениями и +13 коммерческими клиниками», - подчеркнул губернатор.