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Общество / Соцзащита

В Псковской области снова усиливается ветер

19 ноября 2020 года, 09:34

В Псковской области 19 ноября снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении в связи с усилением ветра, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Псковской области снова усиливается ветер

«С периода 10-13 часов ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы ветра», - отметили в ведомстве.

Накануне, 18 ноября, в регионе также наблюдался сильный ветер. Его скорость достигала 18 метров в секунду.

По прогнозу погоды, в Псковской области будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла. 

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