В Псковской области снова усиливается ветер

В Псковской области 19 ноября снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении в связи с усилением ветра, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«С периода 10-13 часов ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы ветра», - отметили в ведомстве.

Накануне, 18 ноября, в регионе также наблюдался сильный ветер. Его скорость достигала 18 метров в секунду.

По прогнозу погоды, в Псковской области будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла.