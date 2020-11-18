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Экономика

Историческое здание Невельской межрайонной больницы реконструируют в течение трех лет

18 ноября 2020 года, 22:27

Историческое здание Невельской межрайонной больницы реконструируют в течение трех лет, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на главного врача больницы Валерия Василевского.

На объекте планируется комплекс общестроительных работ, капитальный ремонт систем водо- и электроснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Также приведут в порядок внутренние коммуникационные сети. При этом техзадание не подразумевает существенного изменения внешнего вида здания. Стоимость работ составит около 70 млн рублей.

В помещениях отремонтированного корпуса больницы будут расположены хирургическое и терапевтическое отделения.

Главный корпус Невельской районной больницы располагается в здании земской больницы 1915 года постройки. Это памятник архитектурного наследия регионального значения.

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