Историческое здание Невельской межрайонной больницы реконструируют в течение трех лет, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на главного врача больницы Валерия Василевского.

На объекте планируется комплекс общестроительных работ, капитальный ремонт систем водо- и электроснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Также приведут в порядок внутренние коммуникационные сети. При этом техзадание не подразумевает существенного изменения внешнего вида здания. Стоимость работ составит около 70 млн рублей.

В помещениях отремонтированного корпуса больницы будут расположены хирургическое и терапевтическое отделения.

Главный корпус Невельской районной больницы располагается в здании земской больницы 1915 года постройки. Это памятник архитектурного наследия регионального значения.