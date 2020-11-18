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Экономика

Инфляция по продовольственным товарам в Псковской области ниже среднероссийской

18 ноября 2020 года, 20:39

В 2020 году инфляция по продовольственным товарам в Псковской области ниже средних значений по России, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Северо-Западного ГУ Банка России Ирину Петрову.

По ее словам, развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность региона обеспечивают высокое предложение продуктов на областном рынке и сдерживают рост цен на продовольствие. «Значительная доля жителей сельской местности занимается ведением личного хозяйства на приусадебных участках, что способствует высокой самообеспеченности региона многими видами плодоовощной продукции. Это обеспечивает более низкий, чем в целом в РФ, прирост цен на молоко и картофель», - отметила она.

В то же время мебель в Псковской области подорожала больше, чем в целом по России из-за того, что в регионе ее продают в основном небольшие магазины, которым закупки мебели мелкими партиями обходятся дороже, чем крупным сетевым магазинам.

Ирина Петрова также сообщила, что по прогнозам Банка России годовая инфляция в 2021 году составит 3,5-4,0%.

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