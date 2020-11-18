Банкт России: Почти каждый пятый товар в Псковской области подешевел

В октябре 2020 года года почти каждый пятый товар или услуга в Псковской области стоили дешевле, чем год назад, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Северо-Западного ГУ Банка России Ирину Петрову.

По ее словам, цены снизились на такие продукты, как капуста, лук, огурцы, помидоры, курица, пшено. Также подешевели некоторые лекарства и отдых в санатории.

Ирина Петрова пояснила, что инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. «В России органы статистики измеряют инфляцию в стране и в отдельных регионах, в том числе в Псковской области, так же, как и в большинстве стран мира – на основе динамики цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину среднестатистического домохозяйства. Например, в потребительскую корзину в Псковской области (как и по стране в целом) входит более 500 регулярно покупаемых товаров и услуг», - рассказала она.

При этом, по словам руководителя Северо-Западного ГУ Банка России, у каждого человека есть также и своя личная инфляция, ее уровень складывается из изменения цен на те товары и услуги, которые потребляет именно он. «Личная инфляция может быть как выше, так и ниже официальной. Надо понимать, что чем больше вы отличаетесь от среднестатистического потребителя, тем сильнее будет отклонение вашей личной инфляции от официальной», - пояснила Ирина Петрова. И привела пример: в октябре 2020 года в Псковской области цена на зеленый чай выросла на 5,8% по сравнению с октябрем 2019 года. «Но доля этого товара в совокупной корзине менее 0,1%, поэтому изменение цен не оказало заметного влияния на региональную инфляцию, но домохозяйства, которые предпочитают зеленый чай, ощутили рост цен сильнее. Таким образом официальная инфляция – это важный показатель, который позволяет понять, как в среднем изменились потребительские цены в стране и в регионе», - отметила эксперт.