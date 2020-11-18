Первое чтение бюджета Псковской области на 2021 год запланировано на 26 ноября

«Сейчас проект закона направлен в Министерство финансов РФ – по условиям соглашения мы должны получить согласование. Пока официального ответа нет, возможно, его не будет и 26 числа. В том случае, если поступят какие-то замечания, мы внесём необходимые коррективы ко второму чтению. Если это будет касаться основных параметров – доходов, расходов, верхнего предела государственного долга – мы вернёмся к первому чтению, как это было в прошлом году», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов и добавил, что причиной для возвращения к основным параметрам бюджета может стать поступление информации о размере дотации Псковской области из федерального бюджета. «Эту цифру мы сейчас не можем с уверенностью назвать», - подчеркнул он.

Раннее рассмотрение бюджета в первом чтении позволит уделить работе над финансовым документом достаточное время, а также соблюсти все санитарно-противоэпидемические требования. По словам председателя, впереди депутатов ждут серии заседаний согласительной комиссии и консультаций фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым.