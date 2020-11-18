Первое чтение бюджета Псковской области на 2021 год запланировано на 26 ноября

Проведение первого чтения проекта регионального закона о бюджете Псковской области на 2021 год и плановый период запланировано на 26 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Дату очередной 51-й сессии областного парламента определил Совет Собрания 18 ноября.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
«Сейчас проект закона направлен в Министерство финансов РФ – по условиям соглашения мы должны получить согласование. Пока официального ответа нет, возможно, его не будет и 26 числа. В том случае, если поступят какие-то замечания, мы внесём необходимые коррективы ко второму чтению. Если это будет касаться основных параметров – доходов, расходов, верхнего предела государственного долга – мы вернёмся к первому чтению, как это было в прошлом году», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов и добавил, что причиной для возвращения к основным параметрам бюджета может стать поступление информации о размере дотации Псковской области из федерального бюджета. «Эту цифру мы сейчас не можем с уверенностью назвать», - подчеркнул он.
Раннее рассмотрение бюджета в первом чтении позволит уделить работе над финансовым документом достаточное время, а также соблюсти все санитарно-противоэпидемические требования. По словам председателя, впереди депутатов ждут серии заседаний согласительной комиссии и консультаций фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Встреча с главой региона произойдет за день до проведения комитетов областного Собрания – 24 ноября. «Сейчас фракции могут подготовить губернатору вопросы по проекту закона о бюджете, и, чтобы разговор рамках консультаций был предметным, направить их заранее», - заметил Александр Котов. Также он попросил представителей фракций сконцентрироваться на проблемах, которые носят системный характер и относятся непосредственно к параметрам бюджета, а также содержанию государственных программ.
В повестку заседания включены всего 19 вопросов. Депутаты также рассмотрят бюджет ФОМС, назначение мировых судей и ряд законопроектов, которые входят в пакет экономических нормативных актов, рассматриваемых в конце года. В частности, парламентарии обсудят документы, регламентирующие ставки транспортного налога, упрощённой и патентной системы налогообложения.
Заседание пройдёт в режиме очного присутствия всего депутатского корпуса, но с делением на два зала, связанных системой ВКС.