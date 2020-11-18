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Общество

«Народное признание»: Творческие псковичи могут претендовать на награду в номинации «Талант»

18 ноября 2020 года, 16:53

Деятели культуры, творческие коллективы и все те, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике, могут стать претендентами на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».

Номинация была введена в 2015 году. Лауреатами премии уже стали молодёжный хореографический ансамбль «Ивушки», хип-хоп группа «Хоть отбавляй!», вокалистка из Стругокрасненского района, участница проекта «Ты супер!» на канале НТВ Арина Павлова, Новоржевский народный театр, учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, а также юный композитор Елисей Альт.

«Народное признание»: Творческие псковичи могут претендовать на награду в номинации «Талант»
Награждение победиля 2019 года Елисея Альта
Фото Дарьи Хватковой

По словам организаторов, «Талант» традиционно является одной из самых популярных номинаций. В этом году уже выдвинуты девять претендентов. За премию поборется руководитель и балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Променад» Людмила Новикова, руководитель народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» Нонна Шпакова и создатель Псковского частного музея винтажной куклы Ирина Кендрали. 

Кроме того, на получение награды номинировали юную исполнительницу из Себежа Анну Яковлеву и певицу из Гдова Галину Комиссарову. 

Претендентами на премию также стали народный самодеятельный хореографический коллектив «Забава» сельского Дома культуры деревни Булынино Великолукского района, фольклорный ансамбль «Рябинушка» из Пустошки, коллектив Рубиловского сельского дома культуры «С песней по жизни» и Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды».  

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

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