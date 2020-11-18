Виктор Иващенко покидает пост руководителя Фонда капремонта Псковской области

Виктор Иващенко покинет должность директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 18 ноября.

В настоящее время назначен исполняющий обязанности директора Фонда капремонта. Конкурс по выбору нового руководителя объявят до конца текущего года. «Кто будет конкретно директором, решит конкурс, который планируется провести в этом году. Мы хотим, чтобы Фонд возглавил опытный и достойный человек, который будет душой и телом болеть за капитальный ремонт», - подчеркнул Сергей Грахов.

Стать руководителем Фонда капитального ремонта экс-главе Усвятского района Виктору Иващенко рекомендовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В апреле 2019 года Иващенко был назначен и. о. руководителя. Он стал руководителем регионального Фонда в начале 2020 года по итогам конкурса.