Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Виктор Иващенко покидает пост руководителя Фонда капремонта Псковской области

18 ноября 2020 года, 16:19

Виктор Иващенко покинет должность директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 18 ноября.

В настоящее время назначен исполняющий обязанности директора Фонда капремонта. Конкурс по выбору нового руководителя объявят до конца текущего года. «Кто будет конкретно директором, решит конкурс, который планируется провести в этом году. Мы хотим, чтобы Фонд возглавил опытный и достойный человек, который будет душой и телом болеть за капитальный ремонт», - подчеркнул Сергей Грахов.

Стать руководителем Фонда капитального ремонта экс-главе Усвятского района Виктору Иващенко рекомендовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В апреле 2019 года Иващенко был назначен и. о. руководителя. Он стал руководителем регионального Фонда в начале 2020 года по итогам конкурса.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Инфляция по продовольственным товарам в Псковской области ниже среднероссийской
Банкт России: Почти каждый пятый товар в Псковской области подешевел
Более 2 тысяч псковских пенсионеров ежегодно проходят обучение в «Университете третьего возраста»
Первое чтение бюджета Псковской области на 2021 год запланировано на 26 ноября
«Народное признание»: Творческие псковичи могут претендовать на награду в номинации «Талант»
Порядка 70 человек предложили свое название для сквера на Четырех углах в Пскове
148 миллионов рублей получит Псковская область на благоустройство территорий в 2021 году
Псковский экоактивист участвует в конкурсе молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!»
Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности