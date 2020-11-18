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Общество

Порядка 70 человек предложили свое название для сквера на Четырех углах в Пскове

18 ноября 2020 года, 16:20

Порядка 70 человек предложили свой вариант для переименования сквера на Четырех углах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Среди названий, которые предложили псковичи, часто встречается вариант «Сквер Четыре угла» и другие интерпретации на это уже ставшее народным название перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта, рядом с которым и находится сквер.

Порядка 70 человек предложили свое название для сквера на Четырех углах в Пскове

Фото из голосования «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств»
Порядка 70 человек предложили свое название для сквера на Четырех углах в Пскове

Фото из голосования «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств»
Порядка 70 человек предложили свое название для сквера на Четырех углах в Пскове

Фото из голосования «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств»

Также поступили предложения назвать сквер в честь псковского кузнеца Евгения Вагина. Среди других интересных названий можно выделить «Вечевой сквер Скобарей», Арт-сквер, сквер Довлатова, сквер Воеводы Шуйского, площадь Довмонта, сквер Открытий, а также Библиосквер.

Предложения псковичей рассмотрят на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Согласно голосованию «О переименовании сквера имени 60-летия Великого Октября в Сквер Искусств», которое завершилось 17 ноября, выиграл вариант «Сквер имени 60-летия Великого Октября». 55% проголосовавших решили не переименовывать сквер.

43% проголосовали за переименование в «Сквер Искусств», а за свой вариант были только 3%. Всего в опросе приняли участие 2884 человек.

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