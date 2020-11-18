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Политика / Финансы

148 миллионов рублей получит Псковская область на благоустройство территорий в 2021 году

18 ноября 2020 года, 15:07

148 млн рублей получит Псковская область на благоустройство территорий в 2021 году, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 18 ноября.

«Планы по благоустройству на 2021 год формируются, - подчеркнул он. – Мы хотим уже в этом году разыграть конкурсы, чтобы в следующем начать делать».

В текущем году на средства, которые региону выделило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, благоустраиваются 104 общественных и дворовых территорий. «В 2020 году мы планировали благоустроить 93 территории, но по результатам конкурсом сложилась экономия и мы сделали 104 территории», - отметил Сергей Грахов и добавил, что осталось всего 5-7 проектов, где работы ещё не завершены. Многие объекты уже сданы, а на остальных территориях готовится техническая документация для их сдачи.

Также Грахов рассказал, что одной из целей программы является активное участие человека в благоустройстве. «Очень важно, что люди сами выбирают, где и что расчищать, где и что ставить», - заметил он. По его словам, число заинтересованных жителей растет. 

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