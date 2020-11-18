Псковский экоактивист участвует в конкурсе молодёжных проектов Псковского района «Есть идея!»

«На конкурсе мы представили идею «Сортировка в стиле ЭКО», - рассказал Сергей Елизаров. – В случае выигрыша гранта мы сможем установить двухсекционные урны в каждой школе Псковского района».

«В случае выигрыша мы будем проводить в школах экоуроки о том, как правильно сортировать мусор, и чтобы ученики понимали, как сохранить природные ресурсы и уменьшить нагрузку на окружающую среду», - рассказал Сергей Елизаров, добавив, что в дальнейшем ребята будут полностью готовы к сортировке мусора и смогут транслировать свой опыт и знания близким и родственникам.

Данный проект является одним из самых значимых в Псковской области, поскольку касается всех. «Мы все устали жить в мусоре и в наших силах поменять историю, мы работаем на перспективу, и ситуация будет меняться в лучшую сторону», - добавил экоактивист.

Стоит отметить, что активисты уже реализуют проект «Экомышление», сутью которого является проведение экологических уроков в школах. Ранее при поддержке «Титан-Полимера» была установлена урна для раздельного сбора мусора в Тямшанской школе, где ученики уже научились сортировать мусор и выкидывают пластик именно в предназначенную для этого урну.

Подробную информацию о проекте можно найти в группе «Экомышление» социальной сети «ВКонтакте». Поддержать проект можно, отдав свой голос за пункт № 2 «Сортировка в стиле ЭКО».