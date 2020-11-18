Убившую сожителя 87-ю ударами ножа женщину будут судить в Острове

В суд передано дело жительницы Острова, которая в ходе семейной ссоры нанесла своему сожителю 87 ударов ножом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночью на 24 апреля хозяйка квартиры и ее сожитель поссорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла им не менее 87 ударов по различным частям тела мужчины. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время завершилось расследование уголовного дела. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать его в суд.