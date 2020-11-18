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Общество / Армия

Более 400 призывников прибудут в псковскую дивизию

18 ноября 2020 года, 13:18

Более 400 призывников из разных регионов России пополнят ряды Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ до конца 2020 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе дивизии. Новобранцев распределили на военную службу в Псков в ходе осеннего призыва.

60 человек уже уже прибыли. Они посещают занятия по общевойсковой подготовке.

Кроме того, представители соединения начали отбор кандидатов из регионов России для службы в ВДВ. Призывники должны подходить по здоровью, морально-психологическим и другим качествам. 

Всего до конца года в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск прибудет более 2 тыс. 500 военнослужащих по призыву.

При проведении всех мероприятий соблюдаются меры профилактики коронавируса. Перед отправлением в другие регионы представители части проходят обязательный медосмотр и экспресс тестирование на наличие инфекционных заболеваний. А прибывающий личный состав перед распределением пройдет карантин. Все новобранцы будут под присмотром военных медиков.

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